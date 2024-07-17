ISVEA Seramik Yönetim Kurulu Başkanı ve Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı, hemşehrimiz Erdem Çenesiz, Bloomberg TV'de canlı yayınlanan ve Didem Arslanoğlu’nun sunduğu 'İş Dünyası' programının konuğu oldu.

Mevcut ‘kur’un seramik endüstrisine yardımcı olmadığını, rekabet içinde oldukları ülkelerin daha uygun fiyatlara sahip olduklarını belirten Çenesiz, “Türk seramiği imajını yükseltmemize rağmen, kur yüzünden bazı pazarlarda zorlanıyoruz” dedi.

Seramik endüstrisinin İnşaat maliyetlerini artırmayan bir endüstri olduğunu, son bir yıllık fiyat artışlarının enflasyonun çok altında kaldığını,fiyat artırmamak için direndiklerini ifade eden Erdem Çenesiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemiz genç bir ülke, depreme dayanaksız yapı stokumuz var. Çok daha konut yapılması kaçınılmaz. Bu konutların nerede yapılması, kaç metrekare ve hangi nitelikte olması gerektiği konularında ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor.”