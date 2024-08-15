Çorum İl Müftülüğü’nün Yaz Kur'an Kursları için kapanış programı düzenlendi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Dağlı, geleceğin teminatı çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz için çaba sarf etmeye, emek sarf etmeye devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarımıza bu yaşlarda ne kadar iyi eğitim verirsek, geleceğimizi o kadar güzel şekilde inşa ederiz. Çocuklarımızın eğitimlerini, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarını önemsiyoruz. Yaz Kur'an Kurslarının planlamasını Mayıs ayında yaptık. Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte bir portföy oluşturduk. Çocuklarımızın gelişimlerine nasıl daha iyi katkıda bulunabiliriz, onlar güzel vakit geçirirken ilimle irfanla nasıl daha çok buluşturabiliriz bunun planlamasını yaptık” dedi.



Hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, “Çorum'da ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 93 bin öğrencimiz var. 93 binden çocuğumuzdan ne kadar çok çocuğumuzu kurslarımızla buluşturabiliriz bunun adımlarını attık. İl Müftülüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından açılan kurslarda 50 bin çocuğumuza ulaştık. Bu güzel bir rakam. İyi bir planlama yaptık. Burada ilçe kaymakamlıkları, belediyeler başta olmak üzere tüm kurumlarımız büyük bir gayret gösterdi. Bunun meyvelerini almaya başladık. Çocuklarımızın sportif gelişmeleri, sosyal gelişmeleri ve eğitimleri için bunun ne önemli olduğunu biliyoruz. Ailelerimize, anne ve babalara çocuklarımıza vakitlerini boş geçirtmedikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım da, ilk etapta 813 noktada kurs açtıklarını belirterek, gelen talepler doğrultusunda kurs sayısının 923'e ulaştığını söyledi.

Kur'an Kursları ve Gençlik Merkezlerinde kendilerine emanet edilen çocuklara en güzel şekilde eğitim verdiklerinin vurgulayan Yıldırım, değerler eğitiminin yanı sıra sosyal ve sportif etkinliklerle çocukların motivasyonlarını sağladıklarını belirtti. Yıldırım, kursların açılmasına verdikleri desteklerden dolayı Vali Dağlı ve kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.

Programa; Belediye Başkan Vekili Zübeyir Tuncel, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.