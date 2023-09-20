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Vali Dağlı’yı fabrika hakkında bilgilendiren Genel Müdür Fatih Doğan, 25.000 m2 kapalı, 404.000 m2 açık alanda kurulmuş olan hafif mühimmat fabrikasında, yılda 360 milyon fişek üretmeyi hedeflediklerini, üretime 400 personelle başlayacaklarını bu sayının ilerleyen dönemlerde 600 kişiye ulaşacağını ifade etti.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan savunma sanayi yatırımlarını oldukça önemsediklerini belirten Vali Dağlı ise, çalışmaların çok hızlı ilerlediğini, fabrikada tam kapasite üretime geçilmesiyle birlikte bu tesisin Sungurlu ve Çorum ekonomisine büyük katma değer sağlayacağına inandığını belirtti. Dağlı, Çorum sanayisini geliştirmek için tüm kesimlerle işbirliği içerisinde olacaklarını belirterek, Organize Sanayi Bölgelerinin önemine değindi. Sungurlu OSB’deki çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.