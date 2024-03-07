Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Başkanı Ahmet Pehlivan ve yönetimi ile görüşerek kooperatifin çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Dağlı’ya ziyarette Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrettin Göktekin de eşlik etti. Ziyarette il merkezi ve ilçelerdeki tarımsal faaliyetlerle ilgili konular ile kooperatifin çalışmaları ele alındı.



Kooperatifi Başkanı Pehlivan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Dağlı’ya hem teşekkür etti hem de günün anısına hediye takdim etti.