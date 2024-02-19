Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan ve doktorasını tamamlayan öğretmenlerle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Doktorasını tamamlayan öğretmenlerin doktora alanları ile ilgili AR-GE ve eğitim çalışmalarında aktif görev almaları konusunda planlamalar yaptıklarını belirten Vali Dağlı, eğitimcilerin hem kendi okullarında hem BİLSEM’de eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinde ve proje çalışmalarına destek sunma, yönlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarına bir an önce başlayacaklarını da ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ