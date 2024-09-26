Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanmasının ardından, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Genel Sekreter Yardımcıları ve Şube Müdürlerine veda ziyaretinde bulundu. 
Vali Zülkif Dağlı, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı ekibe teşekkür ederek, yürütülen projelerin önemine vurgu yaptı.
Ziyaretinin devamında, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ile İl Genel Meclisi üyelerine de veda eden Vali Dağlı, Çorum’un kalkınması için gösterilen çabalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Vali Dağlı, yeni görevinde de aynı azim ve kararlılıkla çalışacağını belirtti.

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Editör: HABER MERKEZİ