Engelli vatandaşlarla ilgili farkındalığın artırılması, daha da görünür kılınması amacıyla her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendiğini kaydeden Vali Dağlı, “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Yine kendilerine sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve herkesin ortak çabasını gerektiren bir konudur” dedi.

Devletin de sosyal devlet ilkesinin gereği olarak, engelli vatandaşların toplumla bütünleşmelerini, iş gücüne katılmalarını, huzur ve refah içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yasal düzenlemeler yaptığını belirten Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kapsamda, özel eğitime ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz yararlanmaları, ağır engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları ortamda yakınları tarafından bakılmaları için bakım ücreti ödenmesi, sosyal güvencesi olmayan engelli vatandaşlarımıza aylık bağlanması, kamuda ve özel sektörde iş imkânı sağlanması gibi her türlü imkân seferber edilmiştir.

Bu özel gün dolayısıyla; Engelliler Haftası’nın toplumsal farkındalık ve hassasiyetimizin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, ilimizde yaşayan tüm engelli vatandaşlarıma ve ailelerine sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.”

Öte yandan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve beraberindeki engelli derneklerinin yöneticileri Vali Zülkif Dağlı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ