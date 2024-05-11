Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakcı, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası'nın coşkusu ve duyarlılığıyla bir araya geleceklerini bildirerek, “Bu hafta boyunca, engelli bireylerin yaşamlarındaki engelleri aşmalarını, haklarının korunmasını ve toplumsal olarak kabul görmelerini destekliyoruz” dedi.

“Unutmayalım ki, gerçek güç farklılıklarımızı kabul etmek ve birlikte ilerlemektir” diyen Kabakcı, Engelliler Haftası etkinliklerine tüm Çorum halkının desteğini, katkısını ve duyarlılığını beklediklerini açıkladı.

Kabakcı, açıklamasında şu bilgileri verdi:

“Engellilik sadece fiziksel bir durum değil, aynı zamanda toplumsal engellerin ve algıların da bir sonucudur. Bu nedenle, Engelliler Haftası'nı sadece bir farkındalık haftası olarak görmüyoruz, aynı zamanda toplumumuzu daha kapsayıcı hale getirmek için bir fırsat olarak görüyoruz.

Bu hafta boyunca, engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Onların seslerini duyurmak ve haklarını savunmak için bir araya gelmek, hepimizin sorumluluğudur.

Engelliler Haftası, engelli bireylerin yaşamlarına dokunmak, onları anlamak ve desteklemek için bir fırsat sunuyor. Bu haftada, birlikte daha kapsayıcı bir toplum için adım atmaya davet ediyoruz.

Unutmayalım ki, gerçek güç farklılıklarımızı kabul etmek ve birlikte ilerlemektir.”

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ