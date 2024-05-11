Çorum İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Müftülüğü görevine atanan ve geçtiğimiz günlerde ilimize gelerek göreve başlayan Şahin Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

Jandarma Kıdemli Albay Çetinkaya, Müftü Yıldırım’a hayırlı olsun dileklerini ileterek görevinde başarı diledi.

Müftü Yıldırım ise Komutan Çetinkaya’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyareti için teşekkürlerini iletti.

Öte yandan İl Nüfus Müdürü Tolga Abalı da Müftü Yıldırım’ı ziyaret ederek yeni görevinden dolayı kutladı.

Müftü Yıldırım da Abalı’ya nazik ziyareti için teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR