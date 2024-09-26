Vali Zülkif Dağlı, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile bir araya gelerek, birlikte yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Görüşmede, Çorum’un adalet hizmetleri alanındaki gelişmeleri ve işbirliği konuları ele alındı.

Vali Zülkif Dağlı, ardından Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk'e de bir veda ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında, Çorum'da gerçekleştirilen adli reformlar ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Dağlı, yerel adalet sisteminin güçlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Bektaş ve Öztürk, Vali Dağlı’nın Çorum için yaptığı katkılara teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR