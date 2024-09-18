Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a gönderdiği mesajda, “İlimizde yayın hayatına başladığı günden bugüne basın meslek ilkeleri doğrultusunda sorumlu yayıncılık anlayışıyla halkımızın güvenilir bilgi ve haber alma ihtiyacını yerine getiren Çorum Haber Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Sunduğunuz hizmetlerden dolayı değerli şahsınızda gazetenin tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” ifadesini kullandı.

Editör: SELDA FINDIK