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Çorum’da yaklaşık 5 yıl görev yaptıktan sonra geçtiğimiz günlerde yayınlanan kararname ile Erzurum’a atanan Vali Mustafa Çiftçi veda ziyaretleri kapsamında ilimizdeki tarım sektörü ile buluştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer ve Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir başta olmak üzere ilimizdeki tarım sektörü kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri ile buluşan Vali Çiftçi, düzenlenen toplantıda hem veda etti, hem de sektör temsilcileri ile sorunları görüştü.

Tarım sektörü kuruluş temsilcileri Vali Mustafa Çiftçi’ye bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ederek yeni görevinde başarı dileklerini de ileterek çeşitli hediyeler takdim etti.