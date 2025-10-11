Çorum Valisi Ali Çalgan, İskilip ilçesinde yangın nedeniyle 3 evin kullanılamaz hale geldiği Asarcık köyüne bağlı Kozveren mahallesini ziyaret etti.

Yangından etkilenen ailelerle ve mahalle muhtarıyla görüşerek yangın hakkında bilgi alan Vali Çalgan, köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaraların en kısa sürede sarılacağını vurgulayan Vali Çalgan, “Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. İlk etapta ailelerimizin barınma ihtiyacının çözümü için çalışmalarımız devam ediyor. Evleri yanan ailelerimizin tüm ihtiyaçları kaymakamlığımız ve ilgili kurumlarımız tarafından karşılanacak, ne gerekiyorsa yapılacak. Mal yerine gelir. Allah’ın izniyle daha iyisi yapılır" ifadelerini kullandı.

Vali Çalgan’a incelemeleri sırasında, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ile İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Yasin Kaçar eşlik etti.

