Temmuz ve ağustos ayında sigaraya zam gelmişti. Bu kez yeni zam yolda. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya bu ay içinde yeni zam yapılacağını açıkladı.

Dündar, 5 TL civarında zam beklediklerini dile getirdi.

Öte yandan Dündar, yeni yılda yapılacak ÖTV güncellemesiyle sigara fiyatlarının bir kez daha yükseleceğini kaydetti.

“Alıştıra alıştıra fiyat yükseltiyorlar.”

TBYD Başkanı Dündar, firmaların tek sefer zam yapmadığını vurguladı. Bu zamların belirli periyotlarda yapıldığına dikkat çeken Dündar, “ÖTV arttı ama firmalar bu miktarda zam yapmadı. Tek seferde 10 TL'lik zam yapmak yerine temmuz ayında 5 TL'lik zam yapıldı. Firmalar, zammı alıştıra alıştıra vermek istiyor” dedi.