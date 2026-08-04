Çorum Valisi Ali Çalgan, kentte güvenlik hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yatırımları yerinde incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda Vali Çalgan, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile birlikte yapımı tamamlanan Bahçelievler Şehit Emre Beker Polis Merkezi Amirliği’nde incelemelerde bulundu.

Hizmete hazır hale getirilen binayı yerinde değerlendiren Vali Çalgan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Modern yapısıyla dikkat çeken polis merkezinin, bölgedeki asayiş hizmetlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Vali Çalgan daha sonra yapımı devam eden Çorum Polis Moral Eğitim ve Kongre Merkezi inşaatını ziyaret etti. Çalışmalarda gelinen son aşama hakkında bilgi alan Çalgan, projenin tamamlanma sürecini yakından takip etti.

Güvenlik hizmetlerinin daha etkin sunulmasına katkı sağlayacak yatırımlara büyük önem verdiklerini belirten Vali Çalgan, projelerin planlanan takvim doğrultusunda en kısa sürede tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Çalgan, yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi