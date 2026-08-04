MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, Çorum’un 14 ilçesinde tamamlanan ilçe kongrelerine ilişkin kapsamlı bilgiler sunuldu, teşkilat çalışmaları ve kongre raporları paylaşıldı.

Ziyaret kapsamında ayrıca, MHP Çorum İl Başkanlığı’nın kesinleşen takvimi doğrultusunda 13 Eylül 2026 tarihinde yapılacak il kongresi için Bahçeli’ye davet iletildi.

Bahçeli’nin, ilçe kongrelerinin huzur, birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve Çorum teşkilatına başarılar dilediği belirtildi. Bahçeli’nin ayrıca tüm Çorumlu vatandaşlara selam ve muhabbetlerini ilettiği ifade edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR