Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül, Çorum'da motosikletçi esnafının yeni iş merkezine kavuşmasını sağlayacak plaza inşaatında incelemelerde bulunarak, düzenlenen mevlit programına katıldı. Gül, Çorumlu esnaf ve sanatkârlar için emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Çorum-Ankara yolu üzerinde, Oto Galericiler Sitesi karşısında yapımı sürdürülen motosikletçi esnafına yönelik plaza inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşaat alanında gerçekleştirilen mevlit programında kurban kesilerek dualar edildi, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Programa katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül, inşaat alanında incelemelerde bulunarak kooperatif yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gül, Çorum'un üretimine, ticaretine ve istihdamına katkı sağlayacak her yatırımın büyük önem taşıdığını belirterek, esnaf ve sanatkârların güçlenmesinin şehrin ekonomik gelişimine de önemli katkılar sunacağını ifade etti.

ESNAF İÇİN EMEK VERENİN YANINDA OLURUZ

Programda konuşan Zeki Gül, Çorumlu esnaf ve sanatkârların her zaman destekçisi olduklarını belirterek, "Çorum'da esnafımız için taş üstüne taş koyan, bir çivi çakan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Esnafımızın daha modern, daha güvenli ve daha güçlü iş yerlerine kavuşması için atılan her adım bizleri mutlu ediyor. Bu yatırımın tüm kooperatif üyelerine ve Çorum'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

RECEP GÜR'DEN TEŞEKKÜR

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Çorum esnafının her zaman yanında olan Zeki Gül'e teşekkür ederek, verilen desteğin esnaf camiası açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi. Gür, birlik ve dayanışma içerisinde Çorum esnafının daha güçlü yarınlara ulaşacağına inandıklarını dile getirdi.

UZUN: GÜL, HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU

S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Necmettin Uzun da, Zeki Gül'ün Çorum esnafına verdiği desteğin hiçbir zaman eksilmediğini belirterek, "Ankara'da kendisini ne zaman ziyaret etsek, Çorumlu esnaf ve sanatkârlarımızın işleri için büyük bir gayret gösterdi. Bizlere her zaman kapısını açtı, sorunlarımızın çözümü için yoğun çaba sarf etti. Bu desteklerinden dolayı kendisine minnettarız" diye konuştu.

Plaza inşaatının planlanan takvim doğrultusunda hızla yükseldiğini belirten Uzun, çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, "İnşallah önümüzdeki yıl modern plazamızı tamamlayarak üyelerimize teslim edeceğiz. Çorum'daki motosikletçi esnafımız uzun yıllar hizmet verecek çağdaş ve donanımlı bir iş merkezine kavuşmuş olacak" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen mevlit programı, yapılan duaların ardından katılımcılara ikram edilen yemekle sona ererken, inşaatın tamamlanmasıyla birlikte Çorum'da motosiklet sektörüne hizmet verecek önemli bir ticaret merkezinin daha kente kazandırılması hedefleniyor.

Mevlit yemeğine; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül'ün yanı sıra ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Abdullah Uyar, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, yüklenici firma GRC İnşaat'ın yetkilileri ile kooperatif yöneticileri, üyeleri ile çalışanları katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi