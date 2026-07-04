Çorum'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü eğitim yatırımlarının son durumu, Vali Ali Çalgan başkanlığında düzenlenen “Yatırım İzleme ve Değerlendirme Toplantısı”nda ele alındı.

Çorum Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda Vali Ali Çalgan başkanlığında yapılan toplantıda ilimizde devam eden eğitim yatırımları değerlendirilirken, yatırımların planlanan sürede tamamlanması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Toplantıda, il genelinde yapımı devam eden eğitim yatırımları ile planlanan projelerin son durumu ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı. Yatırım faaliyetlerinin belirlenen takvim doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde tamamlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, projelerin sağlıklı ve hızlı ilerleyebilmesi amacıyla kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Ali Çalgan, eğitim yatırımlarının geleceğin teminatı olan çocuklar için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, projelerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmaların titizlikle takip edilmesini istedi.

Yetkililere gerekli talimatları veren Vali Ali Çalgan, eğitim yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Muhabir: SELDA FINDIK