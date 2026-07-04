Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum İl Başkanı Avukat Özkan Yandım, Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve BBP Merkez İlçe Başkanı Koray Mustafa Tutkun ile birlikte BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Genel Başkan Mustafa Destici'ye ağabeyinin vefatı dolayısıyla taziye dilekleri iletilirken, partinin Büyük Kongresi nedeniyle de hayırlı olsun temennilerinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan İl Başkanı Yandım, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı BBP Genel Merkezi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Genel Başkan Destici'ye nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR