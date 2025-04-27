Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Ankara yolu üzerinde yapımı tamamlanan Yeni Hizmet Binası, Süt Toplama Merkezi, Tarım Market ve kadın kooperatifleri tarafından üretimi yapılan yöresel ürünlerin satışa sunulduğu Hanımeli Yöresel Market'te incelemelerde bulunan Vali Çalgan, tesis hakkında Birlik Başkanı Yılmaz Kaya'dan bilgi aldı.

Çorum’da hayvancılık sektörünün tarıma entegre yapısıyla kırsal kalkınmanın temel taşlarından biri olarak öne çıktığını belirten Çalgan, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği gibi kurumsal yapıların istihdam, üretim ve ekonomik canlılığa önemli katkılar sunduğunu söyleyerek, bu modern tesisin kente kazandırılmasında emeği geçen birlik yöneticilerine teşekkür etti.

İncelemeler sırasında Vali Çalgan’a, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal eşlik etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR