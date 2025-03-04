İlçedeki yetkililerle bir araya gelen Vali Ali Çalgan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Bayat ziyaretinde Kaymakam Kerem Yüce ve ilçenin diğer yöneticileriyle görüşen Vali Ali Çalgan, özellikle emniyet ve asayiş konularına dair detaylı bir brifing aldı. İlçede yürütülen projeleri değerlendiren Vali Çalgan, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Ziyaret kapsamında vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeler ve çözüm önerileri ele alınırken, ilçe halkının beklentilerine yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Vali Ali Çalgan, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü’ye de iade-i ziyarette bulundu. Belediyenin yürüttüğü projeler ve hizmetler hakkında bilgi alan Vali Çalgan, ilçenin gelişimi için yerel yönetimlerin önemine dikkat çekerek belediye çalışmalarına destek vereceklerini ifade etti.

Editör: Haber Merkezi

Ziyaret sırasında, ilçeye yönelik altyapı, ulaşım ve sosyal projeler gibi konular ele alındı. Bayat’ın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için kamu kurumlarının koordineli çalışmasının önemine değinildi.İlçedeki temasları kapsamında Bayat Cumhuriyet Savcıları Ümit Caner Yıldırım ve Özgür Tahtacı ile de bir araya gelen Vali Ali Çalgan, yargı sürecinin ilçedeki işleyişi hakkında bilgi aldı. Hukukun üstünlüğünün korunması ve adaletin hızlı bir şekilde sağlanması için yapılan çalışmalar değerlendirildi.Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da buluşan Vali Çalgan, halkın taleplerini dinleyerek çözüm odaklı yaklaşımlar benimseneceğini vurguladı. İlçedeki tüm kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışacaklarını belirten Vali Ali Çalgan, Bayatlı hemşehrilerine selam ve sevgilerini iletti.