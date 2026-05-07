Çorum'un Bayat İlçe Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü’nün babası Bahattin Ünlü (83) hayatını kaybetti.

İlimiz Bayat ilçesi nüfusuna kayıtlı olup Kargı ilçesinde ikamet eden, PTT’den emekli Bahattin Ünlü, geçirdiği kalp krizi sonrası bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Bahattin Ünlü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip Kargı Mihrihatun Camii’nde (Büyük Cami) kılınan cenaze namazının ardından Kargı İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye; Çorum Valisi Ali Çalgan, Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, Çorum eski Milletvekili Erol Kavuncu, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, AK Parti ilçe başkanları, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Gömeç, ÇESOB Başkanı Recep Gür ile daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ve ailesi cenaze töreninden sonra taziyeleri kabul etti.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi