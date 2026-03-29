Bayat Belediyesi, pazar yerinde esnaf ve vatandaşlara yönelik sıcak çorba ikramını sürdürüyor.

Bayat Belediyesi, ilçe pazar yerinde esnaf ve vatandaşlara yönelik sıcak çorba ikramına devam ediyor. Uygulama, hem esnafın hem de alışverişe gelen vatandaşların takdirini topluyor.

Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü’nün talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen ikramlarla, özellikle sabah saatlerinde pazarda bulunan vatandaşların içi ısınırken, samimi sohbetler ve dayanışma ortamı da güçleniyor.

Belediye yetkilileri, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirilen bu tür uygulamaların devam edeceğini belirterek, vatandaşlara bereketli alışverişler temennisinde bulundu.

