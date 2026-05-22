Çorum'un Bayat ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarı açıldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını görücüye çıkaran Bayat ve çevresinden gelen besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları alıcıların beğenisine sunuyor.

Pazar alanında dolaşan vatandaşlar ise bütçelerine uygun kurbanlığı bulabilmek için fiyat araştırması yapıyor.

Kurbanlıklarını bir an önce almak isteyen vatandaşlar ile satıcılar arasında pazarlıklar yapılıyor.

Bayat kurbanlık pazarı bayramın ilk gününe kadar açık kalacak.

