Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayat İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programı, partilileri ve davetlileri aynı sofrada buluşturdu.

İftara MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Bayat Belediye Başkanı Mehmet Bahadır Ünlü, MHP İlçe Başkanları, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendika şube başkanları, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, Şehit babası Sadık Uslu ve ailesi, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

İftar programının ardından Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Bayat Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirildi. Bayat Belediye Başkanı Ünlü, nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için konuklara teşekkür ederek birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni etti.

TALEPLER DİNLENDİ

Ayrıca Milletvekili Vahit Kayrıcı ile MHP heyeti ilçedeki mahalle ve köy muhtarları, mesleki kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir istişare toplantısı düzenleyerek sorunları ve talepleri dinledi. MHP İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada: “Şehrimizin ve ilçelerimizin meselelerini ortak akıl çerçevesinde ele aldığımız, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Mahallelerimizin ve köylerimizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve önceliklerini birlikte değerlendirerek; iş birliği anlayışıyla atılacak adımlar üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü iletişim ve istişare zemininin, Bayat’ımıza daha hızlı ve daha nitelikli hizmetlerin ulaşmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz” görüşüne yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi