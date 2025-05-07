Tedavileri devam eden yaralı işçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çalgan, hastane yetkililerinden yaralıların durumu ile ilgili bilgi aldı.

Paketleme ünitesinde hava basıncı kaynaklı patlama yaşandığını ve ünitede çalışan 9 kişinin patlamadan etkilendiğini kaydeden Çalgan, “Bir kişi ayakta tedavi edilerek gönderildi. Diğer 8'i Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile iki özel hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 7'sinin durumu iyi. Bir tanesi ise üçüncü derece yanık tanısıyla tedavi edilmekte” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ