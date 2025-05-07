Tedavileri devam eden yaralı işçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çalgan, hastane yetkililerinden yaralıların durumu ile ilgili bilgi aldı.
Paketleme ünitesinde hava basıncı kaynaklı patlama yaşandığını ve ünitede çalışan 9 kişinin patlamadan etkilendiğini kaydeden Çalgan, “Bir kişi ayakta tedavi edilerek gönderildi. Diğer 8'i Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile iki özel hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 7'sinin durumu iyi. Bir tanesi ise üçüncü derece yanık tanısıyla tedavi edilmekte” dedi.

F61B0F5A E06A 4Deb 95F0 B29F564Bba5C

Editör: HABER MERKEZİ