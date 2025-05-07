Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, rock müziğinin sevilen ismi Fatma Turgut’u 20 Mayıs’ta gençlerle buluşturacaklarını bildirdi.

Belediye Meclisi toplantısında tüm yurttaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Haftası’nı kutlayan Aşgın, 19 Mayıs’ın dolu dolu etkinliklerle geçmesini önemsediklerini belirterek, bu kapsamda Çorumlu gençleri Fatma Turgut ile buluşturacaklarını söyledi.

Gençlerin yakından dinlemek istediği ünlü sanatçı Fatma Turgut’un 20 Mayıs Salı günü 20.30’da Çorum’da konser vereceğini açıklayan Aşgın, tüm Çorumluları konsere davet etti.

Editör: Haber Merkezi