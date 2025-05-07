CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Gülabibey Mahallesi’ndeki Hasanpaşa sokaklarda 266 hak sahibiyle gerçekleştirilen kentsel dönüşümde toplam 600 konutun hedeflendiğini söyledi.

Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda gündem dışı söz alan Yılmaz, Hasanpaşa sokaklarda yapılan kentsel dönüşümde 266 hak sahibinden 750 bin lira ile 1 milyon 150 bin lira arasında bir ücret talep edildiğini belirterek, “Çorum Belediyesi, 4 dönümlük yeri yaklaşık 200 milyon liranın üzerinde bir rakamla 266 hak sahibine satmaya mı çalışıyor?” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın ise Hasanpaşa sokaklardaki kentsel dönüşüm konusunda önemli olanın bağcıyı dövmek değil üzüm yemek olduğunu ifade ederek, fedakârlığın tek yönlü olamayacağını söyledi.

Editör: HABER MERKEZİ