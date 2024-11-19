Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Erol’a ziyarette İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya eşlik etti.

Valilik makamında yapılan görüşmede Tuğgeneral Erol ve Vali Çalgan, Jandarma Genel Komutanlığı'nın bölgedeki faaliyetleri, güvenlik hizmetlerinin etkinliği ve işbirliği olanakları üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin, Çorum’da jandarma teşkilatının yerel yönetimle uyumlu çalışmasını güçlendirmesi ve hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Ziyaretin sonunda, Vali Çalgan, Tuğgeneral Erol’a teşekkür ederek, jandarma personelinin il genelindeki güvenliği sağlama noktasındaki özverili çalışmalarını takdir etti.

Editör: NURDAN AKBAŞ