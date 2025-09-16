Çorum Valisi Ali Çalgan, Mecitözü İl Genel Meclisi Üyesi Atiye Yaşar ile Mecitözü Merkez Tutluk, Doğu ve Mescit Mahallesi muhtarlarını makamında ağırladı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Mecitözü İl Genel Meclisi Üyesi Atiye Yaşar ve Mecitözü Merkez Tutluk, Doğu ve Mescit Mahallesi muhtarlarını makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette mahallelerin ihtiyaçları ve yerel hizmetlere dair görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Çalgan, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yürütülen çalışmalarda iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Muhabir: SELDA FINDIK