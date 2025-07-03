Çorum Valisi Ali Çalgan, doğa ve tarihin iç içe geçtiği önemli alanlardan biri olan İncesu Kanyonu’nu yerinde inceledi.

Ortaköy ilçesine bağlı İncesu köyü sınırlarında yer alan kanyon, Çekerek Irmağı’nın yüzyıllar boyunca şekillendirdiği etkileyici bir doğal oluşum olarak dikkat çekiyor. Ancak burayı özel kılan yalnızca doğası değil; tarihi izler de bölgeye ayrı bir anlam katıyor.

Kanyonun en dikkat çeken noktalarından biri, kayalara oyulmuş halde bulunan Kibele kabartması.

Kuş sesleri, suyun huzur veren sesi ve kayaların arasına saklanmış tarihî ayrıntılar eşliğinde yapılan yürüyüşler, ziyaretçilere hem doğayla hem tarihle iç içe bir deneyim sunuyor.

Muhabir: SELDA FINDIK