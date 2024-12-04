Programda, özel gereksinimli bireylerin engelleri aşma noktasındaki azim ve kararlılıklarının takdire şayan olduğunu belirten Vali Çalgan, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata ve çalışma hayatına katılacaklarına olan inancını belirterek, kalplerde sevgi olduğu sürece engellerin hep birlikte bir bir aşılacağını ifade etti. 
Çok güzel bir program olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür eden Vali Çalgan, tüm özel gereksinimli bireylerin yüzlerinde her zaman tebessüm olması temennisi ile kendilerine huzurlu ve mutlu bir yaşam diledi. 

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Editör: Haber Merkezi