45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, Genel Sekreter Ecz. Çelebi Ayvaz, Sayman Ecz. Doğuhan Koçak ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Ayşe Nur Kaya, Ecz. Ceyhun Gürsel Karakuş ve Ecz. Serhat Battal Külük, Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, eczacılık mesleğinin güncel durumu, ilaç temini süreçleri, halk sağlığı hizmetleri ve yerel düzeyde yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Çalgan, sağlık sisteminin önemli bir parçası olan eczacıların toplum sağlığına katkısına dikkat çekerek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ise, sağlık hizmetlerinin en doğru ve etkili biçimde sunulabilmesi için kamu kurumlarıyla iş birliğinin önemine vurgu yaparak, “Eczacılar olarak halk sağlığına hizmet etmeye, ilaç ve sağlık danışmanlığı konusunda en güvenilir kaynak olma sorumluluğumuzu sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.



Muhabir: Haber Merkezi