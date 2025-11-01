Çorum’da geçen yıl kurulan Birleşik Emekliler Sendikası İl Temsilciliği, gerekli üye sayısını tamamlayarak “şube” olmaya hak kazandı.

Sefa Batak başkanlığında kurulan, emeklilerin hak ve hukukunu korumak, sorun ve talepleri gündeme getirerek çözüm için katkı sağlamak amacıyla yola çıkan Birleşik Emekliler Sendikası, şubeleşmek için gerekli olan üye sayısına ulaştı.

29 EKİM’DE ŞUBE OLDU

Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Aslan Koçak ile Emine Aydaş, Birleşik Emekliler Sendikasına üye olarak, sendikanın şubeleşmek için gerekli olan sayısını tamamlamasını sağladı. Koçak ve Aydaş’ın üye olmasıyla birlikte Birleşik Emekliler Sendikası Çorum’da şube olarak faaliyet göstermeye başlayacak.

Şube Başkanı Sefa Batak, birebir görüşmeler, ziyaretler, üyelik standı açma gibi çalışmalarla sendikanın üye sayısını artırdıklarını, bundan böyle şube olarak faaliyet göstereceklerini bildirerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günde şube olma hamlesinde son desteği veren Ali Aslan Koçak ve Emine Aydaş’a teşekkür etti.

YETKİLİ SENDİKA OLMAK

İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM

Bundan sonra da üye sayısını artırmaya devam edeceklerini, genel merkezin de gerekli üye çoğunluğunu elde ederek yetkili sendika olması için çaba göstereceklerini belirten Sefa Batak, emeklilerin sorunlarını ancak ve ancak hep birlikte, örgütlü mücadele ile çözebileceğinin altını çizdi.

Sefa Batak, emeklilerin hak ve menfaatini korumak, sorunlarını gündeme getirerek çözüme kavuşmasına yardımcı olmak, hak kayıplarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla yola çıktıklarını bildirerek, tüm emeklileri sendikaya üye olmaya davet etti.

Birleşik Emekliler Sendikası Yönetim Kurulu; Sefa Batak (Şube Başkanı), Ahmet Ceyhan, Ayşen Yılmaz, Hediye Çetin, Ali Işıker, Saniye İşçi ve Yılmaz Topaktaş’tan oluşuyor.

Muhabir: Haber Merkezi