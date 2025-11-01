Çorum’un Dodurga İlçesi Kirenci Köyü Muhtarı Avni Ünal’ın annesi Hacer Ünal (77), son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hacer Ünal, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı. Merhumenin cenazesi Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Kirenci Köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum İl Yöneticisi Güngör Atak, CHP Dodurga İlçe Başkanı Süleyman Başar, Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Çorum Birlik Kiremit Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Arap Gürlek, köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi