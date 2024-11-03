Osmancık Caddesi'nde Hilal Apartmanı’nda patlama meydana geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, ardından açıklama yaptı. Çalgan; olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını, yaralılardan 11’inin tedavisinin sürdüğünü, diğerlerininse taburcu olduğunu, kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Vali Çalgan, “İlk belirlemelere göre patlamanın sebebinin doğalgaz olduğu tespiti yapılmıştır. Her türlü araştırma, inceleme yapılmakta. Bina tamamen boşaltıldı. İçerde daha ayrıntılı tespitlerin, incelemelerin yapılması için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını yürütmekte. Arkasından olay yeri inceleme birimlerimiz girecek. Olay her türlü yönüyle araştırılıyor” dedi.

Yaraların süratle sarılacağını, hasar tespitlerinin en kısa sürede yapılacağını ekleyen Çalgan, evleri zarar gören vatandaşların kamu misafirhanelerinde konuk edileceğini belirtti.

Editör: İHA AJANS