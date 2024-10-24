Vali Ali Çalgan ilk olarak Mecitözü Kaymakam Vekili Cengiz Nayman'ı makamında ziyaret ederek, ilçedeki kamu yatırımları ve talepler hakkında bilgi aldı.

Ziyarete; İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ile ilçe protokolü eşlik etti.



Vali Çalgan daha sonra Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar'a iade-i ziyarette bulundu. İlçenin sorun, talep ve çalışmaları hakkında Veli Aylar’dan bilgi alan Vali Çalgan’a ilçede yürütülen belediye hizmetlerini değerlendirdi.

Mecitözü İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Mecitözü Süt Üreticiler Birliği ve Valide Sultanlar Sofrası Kadın Kooperatifi'ni de ziyaret eden Vali Çalgan, burada kurum yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.