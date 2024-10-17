Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü ile ARS Biyoteknoloji San. Tic. Ltd. Şti. arasında ortak faaliyetlerinde bulunmak amacıyla imzalanan protokol kapsamında geçtiğimiz Nisan ayında Mecitözü'ne bağlı Pınarbaşı köyünde 30 dönüm tarlaya kenevir ekimi yapılmıştı.

Ekimi yapılan kenevirin hasadı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Hasat törenine Vali Yardımcısı Muhammed Gündüz, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, ARS Biyoteknoloji San. Tic. Ltd. Şti. Prof. Dr. Aliye Aras, Suluova MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin, iş insanı Süleyman Tanrıverdi, çok sayıda davetli ve öğrenciler iştirak etti.

Törende üniversite - sanayi işbirliği alanında örnek denilebilecek uygulamalı bir çalışmanın hasadını toplamak amacıyla toplandıklarını vurgulayan Rektör Turabi; “Amasya Üniversitesi olarak aradan geçen bu 6 aylık sürede proje yatırımcımıza, proje hocamıza elimizden geldiğince bütün imkânlarımızı sunmaya çalıştık. Ülkemizde yetiştirdiğimiz bütün ürünleri yüksek değerde katma değere dönüştürmemiz, bu ürünleri işleyerek dünya pazarına sunmamız gerekiyor. Burada keneviri yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürmek için attığımız ilk adımın ürünlerini almak için biraradayız. Milletimize, bayrağımıza ve devletimize hizmet edecek her türlü projede her zaman hizmete hazırız. Emeği geçenlere ve projeye destek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler ve katılımcılar tarafından kenevir hasadı yapıldı.