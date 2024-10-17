Göreve başlamasının ardından kendisine kutlamaya gelen kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik iade-i ziyaretlerini sürdüren Vali Ali Çalgan, bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş ile birlikte Adalet Komisyonu ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Öztürk, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Hayri Tacin ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Resul Okulu ile bir araya geldi.

Yargı sisteminin işleyişine dair bilgi alarak, yürütme ve yargı arasındaki uyumun sağlanmasının bölge için kritik olduğunu belirten Vali Çalgan, adalet hizmetlerinin kalitesinin artırılması için gerekli adımların atılması gerektiği ve bu konuda her türlü desteğe hazır olduğunu da ifade etti.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK