Çorum Valisi Ali Çalgan, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ev sahipliğinde ilimizde düzenlenen “3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi” gala programına katıldı.
Programda konuşan Vali Ali Çalgan, kongrenin Çorum ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni ederek, tıp eğitimi alan genç hekim adaylarına meslek hayatlarında başarılar diledi.
Kongre kapsamında farklı üniversitelerden öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte, mesleki gelişim ve bilimsel paylaşımın önemine dikkat çekildi.

Muhabir: Haber Merkezi