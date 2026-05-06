Alanya Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni, heykeltıraş hemşehrimiz Mustafa Oktay, 3. Dzialdowo Fotoğraf Günleri etkinlikleri kapsamında metal bir kartal yapmak üzere Polonya’ya davet edildi.

Mustafa Oktay, “Alanya” ismini verdiği 110x75x115 cm metal kaynak tekniği ile yaptığı heykelin kardeşini Polonya'da yapacağını belirterek, “Buradaki sol tarafa bakarken oradaki sağ tarafa bakacak. İki kardeş kartal birisi Alanya’da diğeri Dzialdowo’da sergilenecek” dedi.

Aynı zamanda İspanya'dan ressam Mural Tardora'nın da duvar resmi yapacağı etkinlik, fotoğraf sergileri ve workshoplarla sürecek.

21 - 27 Mayıs tarihleri arasında yapılacak etkinlik, aynı zamanda Mustafa Oktay için de bir rekor denemesi olacak. Zira, eserini 4 günde bitirmeyi hedefliyor.