Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi, Kardelen Sanat Derneği ve Etimesgut Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “Yaşayan Değerlerimiz Ankara” programında, kültür ve sanat alanına katkı sunan isimler ile kurumlar ödüllendirildi.

Bu yıl 63.’sü gerçekleştirilen program, Etimesgut Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde; ödül töreninin yanı sıra 12 sanatçının eserlerinden oluşan karma resim sergisi ve konser programıyla bütüncül bir kültür-sanat buluşmasına dönüştü.

Program kapsamında; müzik alanında TRT Ankara Radyosu THM Sanatçısı Emel Taşçıoğlu ve Kültür Bakanlığı Sanatçısı Çiğdem Gürdal, tiyatro alanında Erdal Beşikçioğlu, sanata siyasi destek dalında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, seramik ve sanat tarihi alanında Özgür Ceren Can, gazeteci-yazar Mustafa Balbay, AKK YK Üyesi, yönetmen Alper Kaya, AKK Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Şevket Bülend Yahnici, engelli sporcu Ayhan Metin, sanata katkı sunan Çorumlu iş insanı Salih Şerbetçi ve özel çocuklar radyo-TV öğretmeni Deniz Yıldırım ödüle layık görüldü.

Kültür ve sanata katkı sunan sivil toplum kuruluşları arasında ise Çorum Hitit, Çankırı, Kırşehir, Yozgat ve Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonları da ödüllerini aldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı programın sunuculuğunu Kardelen Sanat Derneği Başkanı Yusuf Ziya Leblebici ve Deniz Yıldırım üstlendi.

Siyasiler, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılım sağladığı törende; Bülent İşbilen’in şefliğini yaptığı Serçev Korosu’nun yanı sıra Çiğdem Gürdal, TRT Ankara Radyosu THM Sanatçısı ve Kardelen Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Neşe Dilekçioğlu ile sanatçılar Mümtaz İster ve Volkan Dilek’in sahne performansları da beğeniyle izlendi.