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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak merkez Erol Olçok İmam Hatip Lisesi bitişiğinde bulunan ve bir süre sağlık ocağı olarak kullanılan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait eski Vakıflar Yurdu binasını tamamen yıktıklarını duyurdu.



Albayrak Caddesi üzerinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait atıl durumdaki yapıyı yıkılarak İmam Hatip Lisesi’nin bahçesini genişlettiklerini duyuran Belediye Başkanı Aşgın yaptığı paylaşımda; “Şehrimiz genelinde yeni yollar açmak, yeşil alanlar oluşturmak ve metruk yapıları yıkmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” görüşüne yer verdi.