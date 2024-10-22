Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cinsel birliktelik teklifini geri çeviren 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ı boynuna ip bağlayarak bayılttığı ve kamyonetle birlikte uçurumdan attığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, sanığın emniyetteki ifadesinde cinayeti nasıl işlediğini soğuk kanlılıkla anlattığı, savcılık ifadesinde ise itirafını kabul etmediği yer aldı.

Olay, 19 Mayıs tarihinde saat 02.30 sıralarında Halıdere Eski Köy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin 15 metre ilerisinde 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Özcan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırılırken, polis ekipleri Tunay A. (22), Eşref K. (20), Yaser A.A. (20) isimli erkekler ile Ceylan Ç. (20) ve Kibar N.K. (17) isimli kızları gözaltına aldı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden Tunay A. tutuklanırken, Eşref K., Yaser A.A., Ceylan Ç. ve Kibar N.K. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, otopsi raporunun hala çıkmadığı öğrenildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Tuncay A. hakkında "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme" "Kadına karşı kasten öldürme" suçlarından hazırlanan iddianame, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tunay A.'nın olay günü 0.47 promil alkollü olduğunun belirtildiği iddianamede, sanığın emniyette alınan ifadesine yer verilerek, "18 Mayıs tarihinde saat 15.00-15.30 sıralarında arkadaşlarım aracılığıyla 2-3 haftadır tanıdığım Rümeysa Meriç Özcan'ı amcamın aracıyla evinin sokağından aldım.

Önce Şirinköy'e gittik. Alkol aldıktan sonra Yuvacık'a gittik. 1-2 saat oturduk, alkol içtik, daha sonra Rümeysa'nın arkadaşlarını almak için saat 22.00 sıralarında Değirmendere'ye geldik. Rümeysa'nın 2 kız arkadaşını alarak birlikte Karamürsel'de eğlence mekanına gittik. Yer olmadığı için içeriye girmedik ve Değirmendere'ye döndük. Kızları aldığım yere bıraktım ve Rümeysa ile birlikte Değirmendere Yalı Evlerinin inşaatın olduğu yerde araç içerisinde 1-2 saat oturduk" dedi.

"ARACIN DEREDEN AŞAĞI

DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Rümeysa'nın kendisini güzel bir yere götüreceğini söylediğini dile getiren Tunay A., "Rümeysa bana yolu tarif etti. Halıdere eski yolda kapalı bir arsanın içerisine gittik. Aracı manzara kenarına çektim. Orada da alkol içtik. Daha arsanın kapısını açıp gitmek için araçtan indim. İhtiyacımı gidermek için aracın sağ arka kısmına gittim. Aracın el freninin indirilme sesini duydum. Dönüp baktığında Rümeysa'nın şoför koltuğunda oturduğunu, aracın dereden aşağı doğru düştüğünü gördüm. Rümeysa'ya seslendim ancak hiçbir ses ve cevap gelmedi. Telefonunun şarjı bittiği için kimseye haber veremedim çevreden yardım istedim. Daha sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Gerekli işlemler için doktor raporu akabinde polis merkezine götürüldüm. Benim bu olay ile ilgili hiçbir kastı veya kusurum yoktur" diye konuştu.

“BENİ TEHDİT ETTİ”

Meydana gelen olay ile ilgili yapılan olay yeri incelemesi esnasında, Rümeysa Meriç Özcan'ın boyun altında ip olduğu, bu ipin ise araca bağlı olduğu görülmesi üzerine Tunay A'nın alınan ifadesinde, "Olay günü Ceylan Ç., Eşref K., Yaser A.A. ve Kibar N.K'den ayrıldıktan sonra Rümeysa ile araçta kalan biraları içtik ve öpüştük. Biraz öpüştükten sonra Rümeysa beni itekledi ve uzaklaştı. Daha sonra Rümeysa ile yeniden öpüşmeye başladık. Birlikte olmak için ona yakınlaştım ancak Rümeysa birlikte olmak istemediğini söyledi. Daha sonra Rümeysa araçtan inerek tuvaletini yaptı. Rümeysa araca bindikten sonra ona tecavüz etmeye çalıştığımı söyleyerek beni tehdit etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

“BOYNUNA İP DOLADIM”

Halat tarzı ipi alıp Rümeysa'nın boynuna bir tur doladığını söyleyen Tunay A., "Rümeysa'nın yakasından tutup onu sarsmaya başladım. Bu şekilde sarsarken Rümeysa'nın kafasının aracın sırt kısmında bulunan koltuğun başlık demirine çarptı. Başlık olmadığı için demirin açıkta duruyordu. Bu şekilde biraz sarstıktan sonra Rümeysa beni tutup itti. Rümeysa'nın yakasından tutup onu demirin olduğu yöne doğru ittirdim. Rümeysa bunun üzerine bayılarak kucağına doğru düştü. Rümeysa'nın yaşayıp yaşamadığını kontrol etmedim ama kan aktığını da görmedim. Rümeysa'nın boğazına doladığım ipin diğer ucunu aracın kapının üst kısmına doladım. İpi bağlamamdaki amaç Rümeysa'nın ayılıp bana saldırmasını engellemekti" şeklinde konuştu.

“ARACA KAZA SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTIM”

Olayın gerçekleştiği yerden araçla 50 metre ilerlediğini dile getiren Tunay A., "Kaza süsü vermek için aracı çeşme ile elektrik direğine vurmak istedim. Bunun için aracı hizaladıktan sonra el frenini indirdim. Kamyonet harekete geçince araçtan atladım. Ancak araç hizaladığı direğe değil de onun az gerisinde bulunan sol taraftaki uçuruma doğru gitti. Daha sonra bir şahıstan kız arkadaşımın kaza yaptığını söyleyerek yardım istedim. Özel avukatım bana hiç bir şey görmediğimi, araç dışında olduğumu, Rümeysa'nın intihar ettiğini söylememi istedi. İşin çıkmaza gittiğini anladığım için olayı olduğu gibi anlattım. Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Rümeysa beni tehdit ettiği için onu ittirdim" ifadelerini kullandı.

“EMNİYET İFADEMİ KABUL ETMİYORUM”

Savcılıkta alınan ifadesinde ise Tunay A. emniyetteki itirafını kabul etmeyerek, "Emniyette bana baskı uygulandı, darp edildim. Ben ifade öncesi emniyetteki polis memurlarının yönlendirmesiyle özel avukatımı değiştirmek zorunda kaldım. İfademi verirken de önceden bana uygulanan şiddet ve baskı nedeniyle korkarak beyanda bulundum. Bu nedenle emniyetteki aleyhime olan ifademi kabul etmiyorum. Savcılık makamındaki ifademin dikkate alınmasını talep ediyorum. Olay günü öğlen saat 15.00 sıralarında Rümeysa ile buluştuk. Sonrasında tekel bayiine giderek alkol aldık. Şirinköy'deki bir parkta oturarak yaklaşık 1 saat süreyle Rümeysa ile alkol içmeye başladık. Sonrasında araçla Rümeysa ile dolaşmaya çıktık. Bu şekilde akşam saatlerine kadar vakit geçirdik. Biz saat 20.00-22.00 aralarında Rümeysa'nın planladığı ancak benim sonradan dahil olduğum eğlence mekanına gittik. Ben, Rümeysa, Kibar ve Ceylan ile birlikteydik" şeklinde konuştu.

“ MEKANA GİTTİK, İÇERİ ALMADILAR”

Eğlence mekanına alınmadıklarını anlatan Tunay A., "Eşref ve yanındaki diğer 3 kişi eğlence mekanına geldi. Biz mekana giremeyince hep birlikte başka bir eğlence mekanına gittik. Sonrasında Eşref bana, 'Sen kızları al evlerine bırak' diyerek bizim yanımızdan ayrıldı. Ben onların nereye gittiklerini bilmiyorum. Kızları Değirmendere'de bıraktıktan sonra Rümeysa ile yaklaşık 1 saate yakın oturup alkol içtik. Rümeysa bana, 'Seni çok güzel bir yere götüreceğim' dedi. Rümeysa'nın tarifi doğrultusunda aracı sürmeye başladım. Halıdere'ye doğru gittik. Halıdere'de Rümeysa'nın tarif ettiği yere baş başa kalmak amacıyla gittik. Burada iken öpüştük ancak daha fazla ileri gitmedik" dedi.

Alkolün de etkisiyle tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla araçtan indiğini belirten Tunay A., "Tuvalet ihtiyacımı gidereceğim esnada aracın çalışma sesini duydum ve tuvaletimi yapamadan aracın hareket ederek şarampolden aşağı yuvarlandığına şahit oldum. Sonrasında yardım getirmek amacıyla koşturmaya başladım. Olayın yaşandığı yerde ben ve Rümeysa'dan başka kimse yoktu, yalnızdık. Herkes evlerine dağılmıştı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Aleyhime olan beyanları özel avukatım olmadığı bir zamanda baskı altında verdim. Ben kesinlikle özel avukatım hakkında beni yönlendirdiği ve Rümeysa'nın intihar ettiğini söylediğim doğru değildir. Avukatım kesinlikle beni bu şekilde yönlendirmemiştir. Bu nedenle o ifademi kabul etmiyorum, savunmam bundan ibarettir" dedi.

İDDİANAME

İddianamede; yapılan soruşturma neticesinde, elde edilen bilgi, belge ve tüm soruşturma kapsamında şüphelinin alınan savunmasında suçtan kurtulmaya yönelik beyanda bulunduğu, bu itibarla şüphelinin maktul Rümeysa Meriç Özcan'ı cebir kullanmak suretiyle ve cinsel bir gaye ile hürriyetinden yoksun kıldığı, akabinde maktulün kendisine karşı koyması üzerine olay yerinde de maktulün boynuna dolanmış vaziyette bulunan halat tarzı ip marifetiyle maktulün boynuna doladığı, maktulün kafasını aracın içinde bulunan koltuk başlığı kısmına defaten vurduğu, maktulün öldüğünü varsayarak trafik kazası süsü vermeye çalıştığı belirtildi.

SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

Sanığın, hem kadına karşı hem de cinsel saldırı suçunu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar cezalandırılmasına yönelik iddianame hazırlandı.

Ayrıca şüpheliler Kibar N.K. ve Yaser A.A'nın "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan, Eşref K. ve Ceylan Ç'nin, "Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.

Editör: İHA AJANS