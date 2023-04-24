Köyünde kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla Vahit Kayrıcı’yı adeta bağrına basan köylüleriyle tek tek tokalaşan tecrübeli siyaset adamı, bayramlarını tebrik etti.

Köyde vekil gibi karşılanan Kayrıcı için kurban kesildi ve dualar edildi. Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, kendisini karşılamaya gelen köylülerine teşekkür ederek, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerin önemini köylülerine anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekilliğinde de MHP’ye destek isteyen Vahit Kayrıcı, köylülerinden aldığı yoğun destekle büyük bir moral kazandı.

(Volkan SINAYUÇ)