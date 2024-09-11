Hafize & Vahit Kayrıcı çiftinin kızları Burcu ile Nazlı & Cemil Semerci çiftinin oğlu Atakan geçtiğimiz Pazar günü İstanbul Bakırköy’de bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde dünyaevine girdi.

Genç çiftin düğününde TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, İlyas Topsakal, Yaşar Yıldırım, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan başta olmak üzere MHP Milletvekilleri, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ