Çorum'un ilk belediye başkanlarından Benderlizade Mehmet Efendi'nin torunu, ticaret insanı Ahmet Benderli'nin oğlu, Türkan Benderli'nin eşi, Aylin Esendal ile Evrim Benderli'nin babaları, Ömer Esendal'ın kayınpederi, Sarp Terlemez ile Doruk Esendal'ın dedeleri olan Vahit Benderli'nin cenazesi yarın Akşemsettin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

Benderli'nin damadı Prof.Dr.Ömer Memduh Esendal, Atatürk döneminin ünlü siyasetçi, büyükelçi ve öykü yazarlarından yine o dönemin CHP Genel Sekreterlerinden, 4 dönem milletvekili Memduh Şevket Esendal'ın torunu.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.