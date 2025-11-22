Hasan Güngören’in oğlu, Gülben Güngören’in eşi, Hayal ve Ateş’in babaları olan Hüseyin Güngören (38), dün akşam yaşanan bir kazada vefat etti.

Çorum-İskilip karayolu Seydim köyü mevkiinde park halinde olan vince, 2 otomobilin çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, trafo bakımı için park halinde bulanan Rafet T. yönetimindeki 34 KGG 747 plakalı vince aynı yönde seyir halinde olan Osman A. idaresindeki 19 TP 041 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Daha sonra aynı istikametten gelen Hüseyin Güngören yönetimindeki 19 AL 387 plakalı otomobil de vince çarparak durabildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Hüseyin Güngören'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hüseyin Güngören'in cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada can veren Hüseyin Güngören’in cenazesi bugün saat 13.00’de Çanakçı Köyü Cemevi’nde düzenlenecek Hakka yürüme merasiminin ardından saat 14.00’de köy mezarlığında toprağa verilecek.

Hüseyin Güngören’in genç yaşta vefat etmesi, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ