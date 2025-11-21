YEDAŞ’a ait 34 KGG 747 plakalı, Rafet T. yönetimindeki vinç, Çorum-İskilip Karayolu üzerinde trafo bakımı yapmak amacıyla yol kenarında park halindeyken, aynı yönde seyreden Osman A. idaresindeki 19 TP 041 plakalı otomobil vince arkadan çarptı.

İlk kazanın ardından kısa süre sonra, Hüseyin Güngören yönetimindeki 19 AL 387 plakalı otomobil de vince çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Hüseyin Güngören olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü Osman A. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Güngören’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle Çorum-İskilip Karayolu’nda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Çorum’da alkollü TIR sürücüsünün neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK