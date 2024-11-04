Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 6.hafta maçında deplasmanda ASD Eflanispor’a 1-0 mağlup olan Mimar Sinanspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eğer açıklamalarda bulundu. Eflanispor’un ligin güçlü takımlarından biri olduğunun altını çizen Eğer, Karabük’e puan ya da puanlar almak için gittiklerini ancak 90 dakika sonunda hak etmedikleri bir sonucu aldıklarını belirtti. Maça istedikleri başlayamadıklarını da ifade eden Eğer, “Rakibin ilk 10 dakikalık bölümündeki baskısını atlatamadık ve kalemizde duran toptan yediğimiz golle mağlup duruma düştük. O dakikadan sonra oyunu tamamen dengeledik. Final paslarında ki hatalı tercihlerimizden net diyebileceğimiz pozisyonları üretemedik. İkinci yarı rakip yarı sahasında daha fazla topa sahip olduk ancak Eflanisporun skoru koruma düşüncesi ve 1. bölgelerini iyi kapatmaları pozisyon üretmemizi engelledi. Sevindirici tarafımız maçta skor ne olursa olsun mücadele tempomuzu biran kaybetmedik. Rakibimzi aldığı galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Artık bu maç geride kaldı hafta sonu oynayacağımız şampiyonluğun güçlü adaylarından Bartınspor müsabakasına en iyi şekilde hazırlanacağız. Tüm taraftarlarımızı, hafta sonu oynayacağımız Bartın spor maçına bekliyoruz” dedi.

Editör: RIFAT KARA